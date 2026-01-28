Над 4000 жители са ползвали социални услуги в Община Казанлък през 2025 година

През 2025 година над 4000 жители на Община Казанлък са получили подкрепа чрез развитата система от социални услуги, които функционират на територията на общината. С последователна социална политика и устойчив подход към грижата за хората, Казанлък се утвърждава като една от общините в България с най-широк обхват и разнообразие на социални услуги, насочени към всички възрастови групи и социални потребности.



Община Казанлък осигурява грижа за деца и младежи чрез центрове за настаняване от семеен тип, в които децата, лишени от родителска грижа или с увреждания, получават подкрепа в среда, близка до семейната.



В тези центрове се работи целенасочено за развитието на личните и социалните умения на децата, за достъпа им до образование и за подготовката им за самостоятелен живот, като се поставя акцент върху индивидуалния подход и емоционалната подкрепа.



За пълнолетните лица с увреждания общината е създала защитени жилища, които предоставят възможност за по-независим живот в общността, съчетан с необходимата подкрепа. В защитеното жилище „Оптима“ в село Дунавци и в останалите защитени жилища, потребителите получават съдействие в ежедневието, развиват умения за самостоятелност и поддържат активни социални контакти.



Специализирана грижа за възрастни хора с когнитивни затруднения се предоставя в дома за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов“, където се осигурява сигурна среда, медицинско наблюдение и индивидуален подход, съобразен със здравословното състояние на всеки човек.



Наред с това домовете за стари хора в община Казанлък предоставят дългосрочна грижа, медицинска помощ и спокойна житейска среда за възрастни хора, които се нуждаят от постоянна подкрепа.Активното стареене и социалното включване на възрастните хора се насърчават чрез дневния център за стари хора, който предлага възможности за общуване, участие в различни дейности и поддържане на физическото и психическото здраве. За хората, които не могат да напускат домовете си, общината осигурява подкрепа чрез услугата асистентска подкрепа, насочена към възрастни, самотно живеещи и трудно подвижни лица. Чрез нея се предоставя помощ в ежедневните дейности, съдействие в домакинството и грижа, съобразена с индивидуалните потребности.



Важен елемент от социалната система на община Казанлък е и Домашният социален патронаж, чрез който се предоставя топъл обяд и подкрепа за възрастни хора, самотно живеещи и хора с ограничена подвижност. Услугата има ключово значение за осигуряването на нормални условия на живот и за преодоляване на социалната изолация.



Подкрепата за хора с увреждания се допълва от дейността на дневните центрове за пълнолетни лица с увреждания и за деца с увреждания, както и от Центъра за социална рехабилитация и интеграция, които предоставят терапевтични дейности, рехабилитация, консултации и възможности за социално включване. Центърът за обществена подкрепа работи активно с деца, семейства и лица в риск, като осигурява консултиране, превенция и навременна подкрепа в трудни житейски ситуации.



С този цялостен подход Община Казанлък доказва, че социалната грижа е устойчив приоритет. Обхватът от над 4000 потребители през 2025 година е ясен показател за доверието на хората и за ефективността на социалните услуги, които превръщат Казанлък в пример за социално отговорна и грижовна община.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com