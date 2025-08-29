Музика, изкуство и вино: Бутиково винено изложение и сутрешни матинета ни очакват в рамките на Празници в Долината на тракийските царе 2025 г.

Програмата на Празници в Долината на тракийските царе 2025 ще предостави на ценителите на музиката и доброто вино възможност да се насладят на поредица от вълнуващи събития.



🎶 На 30 август (събота) от 11:30 ч. в ЛХМ “Чудомир“ ще се състои съботното матине “Закуска на тревата“ с участието на камерен състав “Арте+“: Ива Профирова – флейта, Милена Иванова-цигулка и Мануела Манолова – пиано.

🎵Музикалните вълнения продължават на 7 септември (неделя) от 11:20 ч. в Археологически комплекс “Долината на тракийските царе“ със сутрешно матине с изпълнителите Мирослав Турийски и Мирослава Кацарова.



🗓️От 4 до 7 септември археокомплексът ще бъде домакин и на две специални събития- “Казанлък JAZZ art“ – джаз програма с подбрани изпълнители и “Жизнената сила на тракийския еликсир“ – бутиково изложение на български вина и деликатеси



🍷Между 16:30 и 22:30 ч. от четвъртък до събота гостите ще могат да дегустират над 50 вида вина от 8 бутикови изби, лично подбрани и представени от организаторите.

Нека заедно споделим незабравими дни, изпълнени с музика, изкуство и вкусове от Долината на тракийските царе.

