Мечка с малко мече нападна човек в Лясково

За по-малко от месец няколко случая, в които мечки влизат в населени места хвърлиха в ужас жителите, а до с. Лясково преди броени дни се случи и първото нападение над човек.

Според кмета на девинското село Асен Диев инцидентът е станал в събота.

Димитър Кибарев е разхождал двете си ловни кучета в гората до селото, когато бил нападнат от мечка с малко мече. Според разказа на мъжа, хищникът първо нападнал кучето му, а после и него.

" Кучето ми Бос ме спаси, то е порода за лов на мечки и прасета. Аз съм ловджия. 6-7 пъти съм срещнал досега мечки и затова не ме е толкова страх, но ако беше някой друг щеше много да се уплаши. Само на пръста на дясната ръка имам рана, закачи ме като се опитвах да я избутам. Беше с малко мече, затова беше агресивна", каза пострадалият Димитър Кибарев, който вече е получил медицинска помощ в местната болница.

"В района има много мечки, но това е първото нападение на човек в последните години", коментира инцидента кметът.

Въпреки, че местните нерядко са виждали мечки или следи от тях, близостта на животното до селото е стресирала много от жителите. Според горски служители и ловци, мечките са най-опасни, когато са малките си и тогава е възможно да нападат. Те съветват хората да не излизат сами в гората, да разговарят помежду си и, ако срешнат мечка, да не се опитват да плашат животното, за го го прогонят. То приема това за заплаха и тогава вероятността да агресира е голяма.

