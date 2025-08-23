Коне пасат на поляни в София, на метри от булеварда

Коне, които свободно обикалят в жилищните райони на столицата, изглеждат като куриозна гледка, но всъщност крият сериозен риск за пътната безопасност. Последните дни жителите на столичния квартал „Люлин“ алармираха за група животни, които трети ден спокойно пасят в 9-и микрорайон, само на метри от оживено пътно платно. За случката съобщи във Facebook Мария Димитрова, която сподели и кадри на животните. Докато някои намират ситуацията за забавна, много хора изразяват тревога, че тези коне могат да изскочат на пътя и да причинят тежък инцидент.

Опасенията не са безпочвени – само преди дни в друга част на София лек автомобил катастрофира, след като се удари в бивол. Инцидентът стана на ул. „Челопешко шосе“ в посока Ботунец. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщи, че след подаден сигнал за пострадало животно е извършена проверка в близък животновъден обект. Случаят бе обсъден и на срещи с представители на район „Кремиковци“.

Фактът, че в рамките на дни в столицата се появяват подобни ситуации – свободно движещи се коне в жилищен квартал и катастрофа заради сблъсък с бивол – поставя въпроса за контрола върху отглеждането и придвижването на селскостопански животни в градска среда.

Отговорността за предотвратяване на подобни инциденти е както на институциите, така и на собствениците на животните. Без контрол и навременни мерки, днешната „забавна гледка“ лесно може да се превърне в утрешна катастрофа, пише GlasNews.bg.

