Казанлък е на картата на световното наследство

UNESCO представи новото издание на Картата на световното наследство 2024–2025, а сред акцентите е именно Тракийската гробница в Казанлък.

Избрана за лице на картата, гробницата впечатлява със своите уникални фрески – истински шедьовър на тракийската култура. По този начин Казанлък и Долината на розите попадат в международния фокус като част от 1223-те обекта, признати за най-ценните съкровища на човечеството.

Картата предлага визуално пътешествие из всички континенти, а Казанлък е сред малкото български символи, които UNESCO избира да представи.

Казанлък е в подготовка за вписване на още 9 гробници от Долината в ЮНЕСКО, след като бяха вписани в Националния списък с приоритетните обекти на България за ЮНЕСКО.

Това е поредното признание, че Долината на розите е пазител на древно културно наследство с глобално значение.

