Хората се вдигнаха на протест. Критичен проблем

Безводие мъчи жителите на Плевен.

Те излязоха на втори пореден протест за това лято срещу безводието.

Жители на града се събраха пред сградата на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Плевен, за да изразят недоволството си от тежкия воден режим, при който водата се пуска за около шест - седем часа в денонощието - по три часа сутрин и още толкова вечер.

Разпънаха транспарант, който гласи, че протестът е срещу "умишленото бездействие на институциите"

Както и по време на първия протест преди седмица, гражданите хвърляха към входа на сградата празни бутилки и туби от вода, както и други отпадъциу предаде БТА.

Протестиращите издигнаха плакати с надпис "Водата е човешко право".

Миналата неделя се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта.

