Хлебен бос влиза в хазарта

В Гоце Делчев започва процедура за откриване на нова игрална зала. Инвеститор е Атанас Гаргавелов, познат като един от собствениците в хлебния и сладкарския бизнес в града. Той е внесъл заявление за промяна на предназначението на гаражно помещение с площ 74 кв.м, разположено в непосредствена близост до производствения цех.

Според подадените документи площта ще бъде преустроена в игрална зала и склад към нея. Съществуващата инфраструктура позволява обектът бързо да бъде въведен в експлоатация след разрешителни.

Предстои ключовата част от процеса. За да се организира хазартна дейност, е необходим лиценз от Националната агенция за приходите по Закона за хазарта. До момента няма информация дали инвеститорът е подал искане за такъв лиценз.

В града липсва публична позиция от общината по темата, пише "Пиринско.ком".

