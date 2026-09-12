Хлебен бос влиза в хазарта
Предстои ключовата част от процеса
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Предстои ключовата част от процеса
Двама охранители са задържани в РУ-Кърджали след инцидент пред игрална зала в областния център, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. В 4,45 часа през заве...
Загубата на пари изнерви грък, който си го изкара на оборудването в казиното. Чужденецът „атакувал" машина в игралната зала, която изпотрошил. Екшънът...
Пловдив. Въоръжен грабеж в игрална зала в пловдивския район "Южен". Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията в Пловдив. Двама...
Маскиран мъж, въоръжен с пистолет, е ограбил игрална зала в Пловдив, съобщиха от полицията под тепетата. Бандитът влязъл в казиното, което се намира в...
Сливен. Криминално проявен мъж по прякор Близнака потроши машина за игра на хазарт. Инцидентът е станал в зала, носеща името "Ларш" в село Ябланово, о...
Кърджали. Автор на фалшив сигнал за въоръжен грабеж е задържан в Районно управление "Полиция"-Кърджали, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Кърдж...