Гласувайте за бургаската библиотека, която е финалист в конкурса на Европейската комисия RegioStars awards 23

Проектът на Община Бургас за създаване на Център за съвременно изкуство и библиотека е избран за един от финалистите в престижния конкурс на Европейската комисия – RegioStars awards 2023 за най-добри проекти, реализирани с европейски средства за тази година.

Библиотеката се конкурира в категорията „Европа по-близо до гражданите“ с още четири проекта от Европа, като гласовете на гражданите ще определят кой ще получи престижната награда.

Можете да подкрепите проекта за новата библиотека до 14 ноември 2023 г. на https://regiostarsawards.eu/ . Стъпките за гласуване са следните:

1. Влизате в посочения сайт и кликвате на банер „Vote now”.

2. Попълвате своя e-mail, влизате в електронната си поща и активирате получения линк за регистрация.

3. Вече имате достъп до гласуването, в раздел „A Europe closer to the citizens“ избирате „Cultural Art Centre: museum and library – Bulgaria” с отметка и давате своя глас чрез бутон „Submite my voice”.

Бъдете активни, нека Бургас и неговите жители се гордеем с още едно престижно отличие!

Може да дадете своя глас и чрез QR кода, публикуван по-долу. Чрез него се достига до сайта, на който може да гласувате за Център за съвременно изкуство и библиотека в конкурса на ЕК Regiostars awards 2023.

Проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ е реализиран с подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 и финансови инструменти, предоставени от Фонд на фондовете и Фонд за устойчиви градове.

В основата на проекта е идеята за модернизиране на културната инфраструктура в общината в подкрепа на развитието на местната общност, основана на знанието, творческите иновации и съвместния културен живот.

Проектът е отговор на съвременните предизвикателства, за което се изисква подкрепа на стратегически значими инициативи като опазването и насърчаването на културното многообразие, творческата мобилност и защитата на интелектуалната собственост в областта на културата, както и създаването на условия за развитието на културните и творческите индустрии, съвременни форми на културно изразяване и качествено образование в областта на изкуствата и културата.