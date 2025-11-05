Фотоизложбата „В служба на народ и Родина“ представя всекидневието на българския войник

Втора тунджанска механизирана бригада представи днес фотоизложбата под наслов „В служба на народ и Родина“. Експозицията е разположена на централната улица в града и е достъпна за всички жители и гости на Стара Загора.

Инициативата е част от проявите, посветени на предстоящия празник на Сухопътните войски, който ще бъде отбелязан на 19 ноември с концерт на открито от Военния духов оркестър.

Началото на изложбата бе дадено от бригаден генерал Мирослав Костадинов, командир на Втора тунджанска механизирана бригада, който приветства военнослужещите и официалните лица и гостите.

Специален поздрав от името на Община Стара Загора, по повод наближаващия празник на Сухопътните войски, отправи секретарят Николай Диков. Той изрази благодарност и от името на кмета Живко Тодоров, като подчерта значението на днешното събитие както за отбелязването на военния празник, така и за популяризирането на делото на военнослужещите.

В експозицията са включени снимки, отразяващи моменти от службата на военнослужещите по време на учения, мисии и занятия у нас и в чужбина.

„Днешната изложба ни разкрива всекидневието на българския войник – неговата смелост, дисциплина и всеотдайност, които заслужават нашето дълбоко уважение и признателност“, акцентира в изказването си секретарят Диков.

„Надявам се експозицията да вдъхнови всички, които я посетят, да ценят смелостта, дълга и предаността към Родината – качества, които ни обединяват и които предаваме на бъдещите поколения“, допълни още Николай Диков.

Събитието уважи и областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов. Изложбата е пътуваща и ще бъде показана и в други български градове.

