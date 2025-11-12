Регионални

Децата от ДГ в с. Долно Изворово с трогателен жест към опашатите обитатели на Общинския съвет в Казанлък

Бяха закупени и доставени 65 кг гранули и 15 хляба за опашатите обитатели на приюта

12 ное 25 | 16:01
133
Никол Симова

Децата от филиала на детска градина №1 "Здравец" в село Долно Изворово организираха трогателна изненада за питомниците на общинския приют за безстопанствени кучета в Казанлък.
По инициатива на малчуганите от група “Изворче”, преподаватели и родители, бяха закупени и доставени 65 кг гранули и 15 хляба за опашатите обитатели на приюта.
Топлият жест е по повод Световния ден на добротата, който се отбелязва на 13 ноември, като децата изработиха заедно и тематичен плакат.
С тази своя инициатива малките добротворци доказаха, че любовта към животните е задължителна стъпка от израстването им като морални и добри хора.


Автор Никол Симова
