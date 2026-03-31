„Четяща Стара Загора“ ще представи романа „Трифена“

Писателката Костадина Костова ще представи своя роман пред
старозагорската публика на 2 април 2026 г. (четвъртък) от 18.00 ч.
Къща музей „Гео Милев“ ще бъде домакин на среща с писателката Костадина
Костова, която ще представи своя роман „Трифена“ пред старозагорската
публика. Събитието ще се проведе на 2 април 2026 г. (четвъртък) от 18.00
ч.
Вълнуващата среща с автора е част от XXI издание на фестивала „Четяща
Стара Загора“ и е включено в Културния календар на Община Стара Загора.
Романът „Трифена“, базиран на дългогодишни исторически проучвания,
впечатлява с епичен размах, динамичен сюжет и ярко изградени образи. По
време на срещата писателката ще разкаже повече за вдъхновението зад
книгата, за историческите личности и събития, които стоят в основата ѝ,
както и за процеса на създаване на романа.
Организаторите Ви канят да се потопите в тази вдъхновяваща литературна
вечер.
