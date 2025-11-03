Брутален инцидент изправи едно село на нокти. Загина и млад баща

Брутален пътен инцидент отне живота на млад баща. Това се е случило в смолянското село Полковник Серафимово. Сигналът за катастрофата е подаден около 15:45 ч., съобщават от полицията.

По първоначална информация товарен камион марка Steyr, натоварен с дървен материал и собственост на фирма, е катастрофирал, след като най-вероятно са отказали спирачките.

Превозното средство, управлявано от 36-годишен мъж от село Витина, община Рудозем, е загубило управление и се е ударило в стената на двор на жилищна сграда.

Вследствие на удара шофьорът е изхвърчал от кабината и е загинал на място вероятно от тежка травма на главата. На мястото на произшествието са изпратени екипи на полицията, „Спешна помощ“ и пожарната.

В момента се извършва оглед на мястото, а причините за тежкия инцидент се изясняват. Работи се по различни версии, сред които водеща е за техническа неизправност в спирачната система на камиона.

Починалият има дете на 2 години.

Пътят от началото на селото към центъра е затворен. На място има множество жители на населеното място.

