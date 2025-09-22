Белоградчик отбеляза Деня на независимостта

Граждани и гости на град Белоградчик се събраха на площад „Възраждане”, за да отбележат 117 години от Независимостта на България. На честването присъстваха представители от Община Белоградчик и ръководители на местни организации и институции.

Г-н Ангел Георгиев – председател на Общински съвет - Белоградчик направи обръщение към присъстващите, за да честити празника и призова: „Днес, повече от всякога, ние трябва да си спомним, че истинската независимост се измерва и в отговорността на всеки един от нас към обществото. Да бъдем свободни означава да бъдем отговорни – към нашия град, към нашите близки, към бъдещето на децата ни. Нека ценим постигнатото, но и да работим заедно за по- добро настояще и още по-сигурно бъдеще.”

В знак на почит бяха поднесени венци пред паметника на загиналите във войните от името на Община Белоградчик, Общински съвет - Белоградчик, Исторически музей, Клуб „Млади възрожденци” към СУ „Христо Ботев” и Пенсионерски клуб „Мадона”.

Тържеството продължи с изпълнение на мажоретен състав и школа „Народни танци” към Детски комплекс – град Белоградчик, вокална група „Пей сърце” към Пенсионерски клуб

„Мадона” и вокална група „Звънчета” към Детски комплекс. Празничната програма завърши с

дълго хоро, в което се включиха гости и граждани на града под скалите.

