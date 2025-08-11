БАБХ спря нерегламентиран транспорт на животни в Пловдивска област

Нерегламентиран транспорт на дребни преживни животни е установен в Пловдивска област

Днес, около 16:00 ч., на пътя между селата Скутаре и Малък Чардак, автопатрул на РУ – Труд спрял за проверка товарен автомобил, в който се превозвали животни. Действията на служителите са във връзка с въведените временни ограничителни мерки за предотвратяване на разпространението на шарка по овцете и козите на територията на страната. Информацията незабавно е подадена към Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Пловдив.

При извършената съвместна проверка в каросерията на превозното средство са установени 60 кози без ушни идентификатори. След направена справка от страна на ОДБХ-Пловдив на представените от 65-годишния водач и неговия 29-годишен спътник документи е установено, че за конкретните животни не е издавано ветеринарномедицинско свидетелство за транспорт.

Констатираните нарушения представляват нерегламентиран транспорт на немаркирани дребни преживни животни с неизвестен здравен статус. В тази връзка ОДБХ-Пловдив предприе мерки по Закона за ветеринарномедицинската дейност – отнемане на животните в полза на държавата и хуманно евтаназиране, при стриктно спазване на утвърдените хуманни практики с цел предотвратяване разпространението на заразни заболявания. На водача е съставен акт за административно нарушение.

От Агенцията напомнят, че незаконният превоз на животни създава сериозен риск за здравето на стадата в страната и призовават гражданите при съмнение за подобни нарушения да сигнализират на телефон 0700 122 99.

За случая е уведомена Районна прокуратура – Пловдив, под чието наблюдение действията продължават.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com