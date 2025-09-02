БАБХ информира стопани в засегнати от шарка райони

Експерти на БАБХ се включиха в информационни срещи със стопани на дребни преживни животни в засегнатите от шарка области

Във връзка със заболяването шарка по овцете и козите и необходимостта от постигане на консолидирано решение относно евентуалното прилагане на ваксинация, на браншовите асоциации бе възложена задача да проведат срещи със засегнатите стопани и да обобщят тяхната позиция пред държавните институции. Първите срещи се проведоха в областите Хасково и Кърджали, организирани от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), с участието на доц. Илиян Костов, главен ветеринарно-санитарен инспектор на България и експерти от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В хода на днешните дискусии бяха изразени различни мнения от страна на животновъдите, като не бе постигнато единно становище относно прилагането или отказа от ваксинация. Фермерите поставиха въпроси, свързани с начина на провеждане на ваксинацията, срока за изграждане на имунитет, възможните странични реакции, прилагането при бременни животни, ограниченията при движение и търговия, мерките за биосигурност и контрола върху нелегалното движение на животни.

Доц. Костов подчерта, че преди пристъпване към евентуална ваксинация ще бъдат взети предварителни проби от животни в засегнатите стопанства, като ваксина ще се прилага само след доказано отсъствие на антитела. Той уточни, че защитата настъпва след около 21 дни.

Подчертана беше необходимостта от общо становище на бранша, тъй като при частично прилагане на ваксинация в стопанствата в засегнатите райони желаният ефект от нея няма да бъде постигнат. Обекти, в които собствениците не допуснат тя да бъде извършена, остават в хипотеза на „неприключено огнище“ – без възможност за движение, пашуване, реализация на продукция и достъп до подпомагане.

Информационните срещи ще продължат и в други засегнати области. След приключването им и обобщението, браншовите асоциации ще представят резултатите от проведените дискусии пред държавните институции. На тази основа ще бъде определен подходът за ограничаване на заболяването, така че решението да отразява позицията на сектора и да гарантира устойчивото развитие на животновъдството.

