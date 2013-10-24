Римлянки ще черпят с вино в с. Дренково

Благоевград. Римлянки ще поднасят дарове на природата и ще разказват „Преданията на виното" в благоевградското село Дренково. Празникът в петък е посветен на археологическия обект „Късноантична сграда". Организира се за втора поредна година от община Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски", Регионален исторически музей, Движение „Ние жените" и Съвета по туризъм.

Тържественото начало е в 11:30 часа, когато красиви римлянки ще посрещнат жители и гости с пита, омесена от лимец. Празнуващите ще се отблагодарят за богатата трапеза на Богинята на плодородието, като й поднесат дарове. С чаша вино присъстващите ще дадат старт на празничната програма. Участие в спектакъла ще вземат студенти от Катедра „Туризъм" към ЮЗУ „Неофит Рилски", самодейци от Обединен детски комплекс, фолклорни групи. Специално за празника ще дойдат самодейци от македонския град Делчево.

Община Благоевград организира безплатен транспорт. Късноантичната сграда в село Дренково е атрактивен туристически обек. Той заема около 900 кв. м площ и включва две големи правоъгълни помещения, едно квадратно с вход към по-малко правоъгълно, както и вътрешен двор, от който се е влизало във вътрешните помещения. Четирите външни ъгъла на сградата представляват полукръгли отбранителни кули.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com