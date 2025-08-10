Защо се въдят паяци у дома и има ли полза от тях?

Паяците с удоволствие се заселват в човешки домове, стига да има храна за тях. В същото време дори подобряват живота на хората, като унищожават различни вредни насекоми. Това разказа пред „Телеграф“ арахнологът Анастасия Йосипчук.

Експертът категорично отхвърли широко разпространеното схващане, че паяците стават по-активни в жилището, когато стопаните ги няма. „Виждам паяци денем, сутрин и нощем. Изглежда изобщо не се интересуват от дневния ми график. Това схващане е по-скоро легенда“, казва Йосипчук.

По думите й хората често не забелязват паяците просто защото не обръщат внимание.

Обикновено осмокраките се настаняват във влажни помещения или там, където има какво да ядат.

„Ако имате паяци у дома, това не е повод за паника. Това е сигнал, че в жилището ви има храна за тях. Тоест има нещо, с което се хранят. Ако нямаше, паякът нямаше да живее у вас. Всъщност те дори подобряват живота на хората, като контролират насекомите“, обяснява специалистката.

Йосипчук разказва, че домашните паяци се делят на два основни типа според начина си на ловуване.

Първите плетат мрежи – те не се интересуват от човешката активност и обикновено стоят близо до паяжината си, където чакат да попадне плячка.

„Ако нещо предизвика вибрации в мрежата, например вашето движение, паяците просто се скриват. Те не нападат“, подчертава тя.

Представителите на втората категория не плетат паяжини, а активно ловуват – най-вече нощем.

Именно това, според Йосипчук, създава илюзията, че паяците са „умни“ и се появяват само когато хората ги няма, защото денем просто не се виждат.

Тя допълва, че с времето паяците са се адаптирали към промените в съвременните жилища. Например, тъй като хлебарките вече почти са изчезнали от домовете, осмокраките хищници са си намерили нова храна. „В днешно време паяците се хранят с плодови мушици, килимни бръмбари, дребни скокливци, мравки или всичко, което случайно влети през прозореца“, изброява тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com