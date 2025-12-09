Ванга със сензационни думи. Колко ще живеем

С наближаването на 2026 година, нещата може да не са толкова лесни, колкото се надяваме, ако се съди по предсказанията на Баба Ванга.

Според тълкуванията на онлайн форуми и ентусиасти, едно от пророчествата на Ванга за 2026 г. предполага, че най-накрая ще получим директен контакт с неидентифицирана цивилизация.

Очевидно те ще пристигнат на Земята с голям кораб по време на голямо спортно събитие. Тя също така намеква за потенциалното изследване на други планети, включително Венера.

Най-тревожната прогноза за 2026 г. обаче предполага, че се насочваме към период, белязан от глобални конфликти.

Тя посочи, че това ще бъде годината, в която обществото ще осъзнае, че сме стигнали „твърде далеч“ с технологичния прогрес, оставяйки ни в решаваща повратна точка.

Експертите също така смятат, че тя е намеквала за възможността за Трета световна война. В един малък положителен момент обаче тя се въздържа от споменаване на ядрени оръжия или оръжия за масово унищожение, пише Daily Star, предава „Телеграф“.

Твърди се още, че Баба Ванга е предсказала, че хората ще започнат да развиват телепатични способности за целите на комуникацията.

Тя също така, може би с нотка оптимизъм, прогнозира, че медицинските пробиви ще стигнат до етап, в който човешки органи ще могат да се култивират в лаборатории, което потенциално ще увеличи продължителността на живота в световен мащаб до приблизително 120 години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com