Тръгва уникален сериал по БНТ

Новият игрален сериал „Ком-Емине“, продуциран от Българската национална телевизия, с изпълнителен продуцент „Мирамар филм“, започва на 2 април и ще се излъчва всеки четвъртък от 21.00 ч. по БНТ 1. Преди премиерата в ефира на обществената телевизия, специална прожекция на първия епизод събра звездите от актьорския състав и творческия екип на сериала.

„Сериалът „Ком-Емине“ е единствен по рода си в новата история на българското кино. Това е един различен проект, който съчетава силна история и силен творчески екип. Обществената телевизия ще продължава да бъде най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като вярвам, че ще успеем да увеличим и производството на българско документално кино. Всичко това – благодарение на постоянните усилия, както на творческите екипи, които кандидатстват в нашите конкурсни сесии за филмопроизводство, така и на екипа на дирекция СТФ „Екран“ към БНТ“, каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Илиян Джевелеков, Матей Константинов, Георги Димитров и Мила Войникова от „Мирамар филм“, споделиха с гостите на събитието интересни истории около създаването на продукцията. За снимачния процес и предизвикателствата разказаха режисьорите Бойко Боянов („Клас 90“) и Иван Владимиров („Кецове“, „Чума“), които са съсценаристи на „Ком-Емине“ заедно с Емил Стефанов, по мотиви от книгата на Юлияна Дончева „Пътят“.

Десет туристи и техният водач тръгват по „перлата в короната“ на всеки планинар в България – маршрута Ком-Емине. Най-младият е на 18, най-възрастният – на 70 години и всички те се качват в Балкана със своите тайни, мечти и желание да устоят и стигнат докрай. По пътя ги очакват много приключения, обрати и изненадващи открития за себе си и за другите.

