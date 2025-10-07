Лична трагедия сполетя Калина Паскалева. Журналистката съобщи тъжна новина – баба й е издъхнала.

Ето какво написа Паскалева в профила си във Фейсбук:

Баба отлетя тази сутрин.

Качи се на един кораб и замина, някъде далече, на слънчево и хубаво място, където дядо я чака.

Всеки знае, че тя беше половината от мен, моето туптящо сърце, че я обичах повече от всичко на света и никой няма да запълни празнината…

Но няма да спра да вярвам, че Джуджи ще продължава да ме гледа отнякъде и никога няма да пусне ръката ми.

Завинаги ще остане пътеводната ми светлина.