Лична трагедия сполетя Калина Паскалева. Журналистката съобщи тъжна новина – баба й е издъхнала.
Ето какво написа Паскалева в профила си във Фейсбук:
Баба отлетя тази сутрин.
Качи се на един кораб и замина, някъде далече, на слънчево и хубаво място, където дядо я чака.
Всеки знае, че тя беше половината от мен, моето туптящо сърце, че я обичах повече от всичко на света и никой няма да запълни празнината…
Но няма да спра да вярвам, че Джуджи ще продължава да ме гледа отнякъде и никога няма да пусне ръката ми.
Завинаги ще остане пътеводната ми светлина.
