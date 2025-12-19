Тайната за джуджетата на Дядо Коледа е разкрита

Малцина знаеха тайната, но сега стана ясно откъде Дядо Коледа избира част от подаръците си – новият супермодерен магазин Кауфланд до метростанция „Театрална“. Не е сигурно дали всички подаръци идват оттам, но със сигурност някои от тях са подбрани лично от добрия старец.

Той се срещна с децата, снима ги и им раздаде лакомства, като обеща да се връща всяка вечер до 22 декември.

След това, с помощта на едно от джуджетата си, Дядо Коледа разгледа магазина, прецени офертите и подбра някои подаръци и за себе си, съобщи БЛИЦ

