Светът скочи срещу Меган. Направи непростимото

Меган Маркъл – съпруга на принц Хари и херцогиня на Съсекс – отново се озова в окото на бурята, след като публикува видео в социалните мрежи, заснето по време на пътуване с автомобил в Париж. Причината за възмущението не е самото видео, а фактът, че клипът показва как автомобилът ѝ преминава покрай точното място, където трагично загина принцеса Даяна – майката на принц Хари.

Краткият клип, споделен като "стори" в Instagram в събота вечер, показва нощна гледка от брега на Сена, заснета от задната седалка на луксозен автомобил с шофьор. Кадрите преминават покрай моста "Александър III", след което колата се насочва към тунела Пон де л’Алма – мястото, където на 31 август 1997 г. Даяна загуби живота си след фатална катастрофа.

В най-обсъждания момент от видеото се вижда как Меган, обута в дизайнерски обувки Balenciaga на стойност 850 евро, повдига краката си и ги поставя на срещуположната седалка в небрежна и видимо безгрижна поза – жест, възприет от мнозина като обиден и неуважителен.

"Цинична гавра" или неосъзнат гаф?

Повечето реакции в социалните мрежи бяха остри и критични. Хиляди потребители изразиха гняв и потрес, като някои коментари гласят:

„Моля, кажете ми, че това не е истина?“

„Как е възможно човек, свързан толкова пряко със семейството на Даяна, да си позволи такава демонстрация?“

„Дори и да не го е направила нарочно, това показва невероятна липса на емпатия.“

Кралският експерт Ричард Фицуилямс също не спести критиките си. Пред Daily Mail той определи постъпката като "напълно объркваща, изключително глупава и невероятно безчувствена". По думите му, да се публикува видео, което включва лобното място на Даяна, е "неприемливо", независимо от намерението.

Натрапчив паралел с мъчителен момент от мемоарите на Хари

Още по-драматичен е контекстът, в който се случва всичко това. В автобиографията си "Резервният" (Spare), принц Хари разказва за личен и дълбоко емоционален момент – как години по-късно е накарал шофьора си да премине през същия тунел със същата скорост, с надеждата да разбере какво се е случило с майка му в последните ѝ минути.

Тази интимна и болезнена глава от живота на Хари прави споделения клип на съпругата му още по-неуместен в очите на обществеността.

Мълчание от двореца и от принц Хари

Към момента принц Хари не е направил официално изявление по повод скандалната публикация на съпругата си. Двойката, която от години е извън активния кралски живот и живее в САЩ, традиционно избягва коментари по подобни теми.

Меган Маркъл също не е изтрила видеото, което допълнително разпалва общественото възмущение.

Въпросите остават

Този инцидент за пореден път поставя под въпрос границата между личното и публичното, между невинната демонстрация на стил и вкус и потенциалната липса на уважение към една от най-емблематичните и обичани фигури на съвременната британска история.

За мнозина постъпката на Меган е болезнено напомняне за начина, по който трагедията на Даяна продължава да отеква дори десетилетия по-късно.

