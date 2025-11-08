След 20 години! Ново чудо край пирамидите

След двадесет години строителство в подножието на пирамидите край Гиза отвори врати най-обемният музей в света – Големия египетски музей (ГЕМ). Проектът, оценен на над 1 милиард долара, е определян като най-мащабното културно начинание в съвременната история на Египет, посветено изцяло на древната му цивилизация.

На 1 ноември президентът Абдел Фатах ас Сиси откри официално музея в присъствието на кралски особи, президенти и високопоставени лидери от 79 държави. Церемонията започна със светлинно шоу, в което в небето оживяха образите на Изида – покровителка на майчинството, и Озирис – символ на възкресението и вечния живот. Кулминацията настъпи с появата на златната маска на Тутанкамон, озарена от фойерверки, лазери и симфонична музика.

Спектакълът пресъздаде хилядолетната история на Египет – от възхода на фараоните до съвременния стремеж към мир и културно единение. Президентът Сиси определи музея като „триизмерен образ на щедър народ – създател на цивилизацията“, напомняйки, че именно Египет е родното място на изкуството, писмеността и вярата.

Двадесетгодишен труд и японска подкрепа

Разположен на площ от 500 000 квадратни метра, музеят впечатлява с модерна архитектура от стъкло и камък и с панорамна гледка към пирамидите. Проектът е реализиран с финансовата и техническата подкрепа на Япония. Египетският премиер Мостафа Мадбули подчерта, че идеята за музея е възникнала преди три десетилетия, а по- голямата част от строителството е завършена през последните осем години.

Японското участие не беше само финансово – чрез техническа помощ и обмен на опит бе създаден един от най-големите центрове за реставрация на антики в Близкия изток. Той се намира в самия музей и ще обслужва не само египетски съкровища, но и експонати от други страни, нуждаещи се от специализирана консервация.

Храм на египетската цивилизация

В залите на ГЕМ са събрани над 100 000 артефакта, половината от които ще бъдат изложени – най-голямата колекция, посветена на една-единствена цивилизация. Сред тях е и легендарното съкровище на Тутанкамон – близо 5000 погребални предмета, показани за първи път заедно, включително златната маска, тронът и други безценни реликви, открити от Хауърд Картър през 1922 г. Посетителите ще бъдат посрещани във фоайето от 11-метровата статуя на Рамзес II, изваяна от 83 тона гранит – внушителен символ на древната мощ на Египет. Специална зала от над 7500 квадратни метра е отделена изцяло на артефактите на Тутанкамон, което превръща експозицията в безпрецедентна по мащаб и специализация. За първи път всички обекти от гробницата на младия фараон са показани в контекста на живота му, а не като отделни предмети – нов подход, който обединява археология, история и визуално преживяване.

Музей на бъдещето

За разлика от стария Египетски музей в центъра на Кайро, новият комплекс предлага интерактивни галерии, виртуална реалност, 3D визуализации и дори детски музей. Министърът на туризма Шериф Фатхи заяви, че Египет ще се превърне в „световен център на египтологията“, подчертавайки, че международните конференции по темата вече трябва да се провеждат именно тук.

Сред архитектурните акценти са „Голямото стълбище“ – шестетажна конструкция с площ от 6000 кв. м, както и специална зона от 7500 кв. м, посветена на артефактите на Тутанкамон. Музеят съхранява и колекцията на царица Хетеперес, кораба на Хуфу и находки от гръко-римския период.

Символика и визия

Архитектурата на сградата е вдъхновена от триъгълната форма на пирамидите, а от въздуха комплексът напомня „четвърта пирамида“. Логото, избрано чрез конкурс под егидата на ЮНЕСКО и Международния съюз на архитектите, е в оранжеви нюанси, символизиращи залеза над платото Гиза.

Проектът е дело на ирландската компания Heneghan Peng Architects и се отличава с прозрачна фасада и огромно атриумно фоайе с гледка към пирамидите. Пространството е проектирано така, че естествената светлина да подчертава историческите експонати, като създава усещане за връзка между миналото и настоящето. Архитектите подчертават, че мисията на музея не е само да представя египетската цивилизация, но и да се превърне в глобален изследователски и културен център, символ на модерния Египет и неговото бъдеще.

Новото лице на Египет

Големият египетски музей ще бъде отворен за посетители в началото на 2026 г., като се очаква да привлича над пет милиона туристи годишно. Властите го определят като „подарък за света“ – място, където миналото среща бъдещето, а Египет отново напомня за своята безсмъртна роля в историята на човечеството.

Това са очакванията на страната на фона на разтърсения туристически сектор, който е жизненоважен източник на чуждестранна валута и работни места. През последните петнадесет години той беше белязан от бунта през 2011 г., последвалите вълни на безредици и спорадичните терористични атаки.

През последните години обаче туризмът показва признаци на възстановяване – 15 милиона посетители са били в Египет през първите девет месеца на 2025 г., като са донесли 12,5 милиарда долара приходи – увеличение с 21 процента спрямо предходната година. С отварянето на музея страната ще отвори нова страница в културния туризъм и икономиката си.

