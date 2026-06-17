Щастливци. Дженифър Лопес разкри с кого иска да прави секс

Темите за любовта, раздялата и личното израстване отново попаднаха в центъра на публичните изяви на Дженифър Лопес. В ново интервю 56-годишната певица и актриса говори откровено за филмите, които са ѝ повлияли, за трудния период след края на брака ѝ с Бен Афлек и за убеждението си, че голямата любов все още е пред нея.

Лопес участва в подкаста на Брет Голдщайн „Филми, с които да бъдеш погребан“, където обсъди любимия си филм „Истински романс“. Тя призна, че е силно впечатлена от актьорския състав и от мрачната, напрегната атмосфера на лентата. Сред имената, които открои, са Крисчън Слейтър, Патриша Аркет, Денис Хопър, Кристофър Уокън, Брад Пит, Джеймс Гандолфини и Гари Олдман. С типичната си откровеност звездата заяви, че би била привлечена от всеки от тях в този филм, което според нея разкрива по-тъмна страна от характера ѝ.

Разговорът засегна и развода ѝ с Бен Афлек. Лопес разказа, че по време на този емоционално тежък период бразилският филм „Все още съм тук“ ѝ помогнал да осмисли отношенията си с децата и със собствения си баща. Докато гледала лентата заедно с него, тя се разплакала, а думите му, че винаги я е обичал, ѝ донесли усещане за вътрешно изцеление.

Звездата коментира и филма „Девет седмици и половина“, като призна, че я привличат сложните и обсебващи любовни истории, дори когато са токсични. Въпреки преживените разочарования Лопес остава уверена, че най-силната ѝ любов тепърва предстои.

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