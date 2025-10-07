Шоу! Кой прекоси света за Венета Райкова

Една от лидерките на блондинизацията в ефира -Венета Райкова, изненада зрителите на БТВ, като не се появи тази седмица в ефир.
Оказа се, че тя се е простудила. Вместо нея води Петър Дочев.
Райкова обаче не е сама.
Ето какво пише тя:
Гадже като слънце! Долетя по спешност от Дубай, купи ми лекарства, поръча храна…
Благодаря и на всички вас за подкрепата, любовта и уникалните съобщения, които ми пишете
