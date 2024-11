Сензационно разкритие за Мерилин Монро и братя Кенеди. Фаталната нощ

Сензационно разкритие за Мерилин Монро и братята Кенеди направи актрисата Шърли Маклейн. 90-годишната носителка на „Оскар“ твърди в новата си книга „Стената на живота: Снимки и истории от този прекрасен живот“, че Мерилин е спала и с Джон Кенеди, и с брат му Робърт в една и съща нощ.

Маклейн публикува и снимка от 19 май 1962 г. - нощта, в която Монро задъхано пее „Happy Birthday, Mr President“ на Джон Кенеди.

Актрисата е присъствала на събитието и казва, че е била на афтърпарти, на което е видяла президентът Кенеди да излиза от спалнята, в която е била Монро.

Шокиращото е, че Маклейн твърди, че Робърт Ф. Кенеди, който тогава е бил главен прокурор на САЩ, е влязъл в стаята веднага след това, вероятно за да прави секс със звездата от „Някои го предпочитат горещо“ веднага след брат си.

„През 1962 г. на известното празненство по случай 45-ия рожден ден на Джон Ф. Кенеди в „Медисън Скуеър Гардън“ Джими Дюранте и аз свирихме за президента и публиката, но повечето хора помнят Мерилин Монро, която му изпя „Честит рожден ден“ - пише Маклейн в книгата си.

„След това имаше частно парти в дома на финансовия председател на демократите Артър Крим... Джон Кенеди тъкмо бе излязъл от спалнята зад мен, когато Робърт Кенеди влезе. Мерилин беше в спалнята.“

Монро умира само три месеца по-късно. Президентът Кенеди е убит в края на следващата година.

Маклейн не е първата, която намеква, че и двамата братя Кенеди са били забъркани с Монро във вечерта, когато тя е изпяла „Happy Birthday, Mr. President“.

В новата си книга „Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed“ Морийн Калахан твърди, че 30 минути преди Мерилин да изпее песента на Джон Кенеди, тя е правила секс с Робърт в гримьорната си.

„Те прекараха 15 минути насаме“, пише Калахан.

Калахан твърди, че актрисата е излязла на сцената „пияна и зачервена от секса, който тъкмо била правила с Робърт, а роклята ѝ е била толкова тясна, че едва е можела да върви.“

По-нататък Калахан твърди, че първата дама Джаки Кенеди е била „бясна“ след изпълнението, което е оставило Джон Кенеди „безмълвен“ в публиката.

Авторът пише, че тогава Джаки е поставила на съпруга си „ултиматум“. Тя му забранява да се среща отново с Монро, като заявява, че „ще се разведе с него, ще му вземе децата и ще му коства втори мандат в Белия дом“.

Според Калахан обаче връзката на Монро с Робърт Кенеди продължава.

Твърди се, че Робърт дори е посетил Монро в нощта, когато тя умира, в дома ѝ в Лос Анджелис на 4 август 1962 г.



