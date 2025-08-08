Съдбоносен избор и нов живот предстоят за 4 зодии

Съдбоносен период очаква четири знака от зодиака. Луната образува благоприятен аспект с Марс и благодарение на този транзит ще стане по-лесно да разпознаете собствените си желания и да предприемете решителни стъпки. Интуицията се изостря, съмненията изчезват, а желанието за яснота се засилва толкова много, че желанието да получите отговори ще ви принуди да действате, пише YourTango.

Овен

Отдавна осъзнавате посоката, в която трябва да се движите, но страхът ви е спирал. И дори този страх да е оправдан, времето е дошло. Вселената ще ви изпрати ясен сигнал: не сте заседнали, пътят е отворен. Тази стъпка е не само необходима - тя ще ви помогне да се доближите до решението, което се назрява от дълго време. Тандемът на Луната и Марс ще ви даде смелост не просто да действате, а да вярвате в успеха си. Вашият вътрешен огън е източник на сила. Пригответе се да блеснете, Овни.

Дева

За Девите периодът ще донесе емоционално пробуждане, което може да ви изненада. Нуждата от отговори става остра, а чакането е изморително. Но с подкрепата на Луната и Марс, вие натрупвате достатъчно издръжливост, за да се движите към истината. Щом си позволите да търсите честно, всичко ще започне да си идва на мястото. Да, пътят не е лесен и разчитането само на себе си е единствената опция. Но вие можете да се справите. И вече на този ден ще усетите мощна вълна от обновление.

Скорпион

Идва момент, в който вече не можеш да се криеш. Емоциите, които са се натрупвали, молят да излязат наяве, а Луната в аспект с Марс ти помага да ги превърнеш в действие. Вселената буквално ти крещи: време е да се раздвижиш. Знаеш, че е истина, просто не искаше да си го признаеш. Бъди честен със себе си, Скорпион. Не се вкопчвай в миналото. Имаш силата да преодолееш вътрешните бариери - използвай това време като трамплин към следващата фаза от живота.

Водолей

Може да се събудите в странно настроение - сякаш нещо ви притеснява, но не е ясно какво. Това е сигнал: нещо се е натрупало в живота ви, което изисква елиминиране. Аспектът на Луната и Марс осветява проблема - може би някой близо до вас ви отнема енергията. Време е да спрете това, преди да се влоши. Имате право на лични граници. Не се страхувайте да проявите твърдост - това е вашата сила. Енергията на Марс подкрепя желанието ви за яснота и свобода.

