Родна европейска шампионка гушна първа рожба

Миглена Селишка стана майка!
Европейската шампионка при жените и трикратна №1 на континента при девойките дари живот на своето първо дете - малкия Емилиян.
Цялата спортна общественост и почитателите на борбата ѝ пожелават незабравими мигове с малкия юнак и много щастливи семейни дни.
Ден по-рано друга наша национална състезателка - Мария Оряшкова, роди момиченце. Наскоро именитата боксьорка Станимира Петрова също роди.
