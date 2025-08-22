Любопитно

Родна европейска шампионка гушна първа рожба

Бейби бумът в спорта у нас продължава

22 авг 25 | 17:41
175
Агенция Стандарт

Миглена Селишка стана майка!

Европейската шампионка при жените и трикратна №1 на континента при девойките дари живот на своето първо дете - малкия Емилиян.

Цялата спортна общественост и почитателите на борбата ѝ пожелават незабравими мигове с малкия юнак и много щастливи семейни дни.

Ден по-рано друга наша национална състезателка - Мария Оряшкова, роди момиченце. Наскоро именитата боксьорка Станимира Петрова също роди.

 

1725

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
