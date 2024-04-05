Потрес! Андрей каза на Иван да ходи в отвъдното

Сигурно не всеки ще разбере хумора между Иван и Андрей.

Новият епизод на шоуто “Иван и Андрей Неофишъл” показа много ясно какви са отношенията в дуета продуценти извън ефир. Двамата пуснаха диалога си секунди преди ефир, в който Арнаудов се прокашля, а Христов леко се заяжда с това.

„Да пукнеш, просто ти пожелавам да пукнеш”, заявява Андрей. В отговор Иван философски отговаря, че това не е чак толкова лошо, ако се случи внезапно.

„Не, искам да е мъчително”, допълва Андрей. Тук вече колегата му започва да издевателства, че това е оксиморон и в думите на дългогодишния му партньор няма никаква логика.

Подобно “свежо” чувство за хумор, каквото имат един към друг Иван и Андрей, само доказва, че те са все така близки приятели и могат да си говорят точно каквото си поискат един с друг.

Дали обаче такива закачки са подходящи на ефир?

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com