Огромна радост за Роналдо! Джорджина каза "Да"

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха!

Това стана ясно от публикация в социалните мрежи.

Любимата на футболната звезда сподели в профила си в Инстаграм снимка на впечатляващ диамантен пръстен.

"Да, съгласна съм. В този и във всичките ми животи", написа към кадъра Джорджина.

Двойката има връзка от 2016 г. и има две дъщери – 7-годишната Алана и двегодишната Бела. Освен това Джорджина е мащеха на другите три деца на Кристиано, родени от сурогатна майка.

