Никол Станкулова отсече! Реши за семейството си

Синоптичката Никол Станкулова обясни защо съзнателно избягва да показва децата си в социалните мрежи. В отговор на въпрос от свой последовател тя заяви, че няма намерение да ги излага публично.

„Изобщо не обмислям да си покажа децата. Възнамерявам да им дам социални мрежи възможно най-късно, телефон – възможно най-късно и да ги покажа късно или никога", написа Станкулова.

По думите ѝ решението ѝ е продиктувано от желанието да предпази децата си от негативното влияние на дигиталната среда и да им осигури спокойно детство, далеч от публичност и натиск. С поведението си тя ясно заявява позиция срещу ранното навлизане на малките деца в социалните мрежи.

Специалисти отдавна предупреждават за рисковете от прекомерната употреба на социални платформи в ранна възраст. Сред най-често посочваните вреди са:

затруднено развитие на концентрацията и вниманието;

повишена тревожност и ниска самооценка заради сравнение с „идеализирани" образи;

- риск от онлайн тормоз и неподходящо съдържание;

- по-слабо развитие на социални умения в реална среда;

- зависимост от екрани и нарушен сън.

Решението на Никол Станкулова да ограничи достъпа на децата си до социалните мрежи е пример за все по-често срещан родителски избор, насочен към по-здравословно и балансирано израстване.

Синоптичката стана майка за втори път през миналата година роди втората си дъщеря Андреа. Станкулова и избраникът й Теодор Минев са станаха родители отново на момиченце, след като през 2018 г. на бял свят се появява първородната им дъщеря, която е кръстена на татко си - Теа.

