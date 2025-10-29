Ники Кънчев смая всички в Стани богат!

Интересен въпрос за евро банкнотите се падна на играч в „Стани богат”. Задачата беше за 5000 лева.

„Или за 2500 евра”, коментира водещият Ники Кънчев, който явно вече е решил, че курсът 1:2 му е достатъчно точен за пресмятаме на валутата, с която ще си служим от Нова година.

Пред седналия на Стола на богатството Иван Шопов беше поставен въпроса от какво е направеното еврото - рециклирана хартия, памучна, ленена или синтетична.

Той се облегна интуицията си и разбирането, че ЕС залага много на зелените политики и посочи първия отговор.

„Чековете на „Стани богат” са от рециклирана хартия”, не пропусна да отбележи Кънчев.

В крайна сметка обаче се оказа, че верният отговор не е толкова зелен.

В допълнение Ники Кънчев обясни, че независимо от стойността си - 5, 20 или 100 евро, една европейска банкнота има производствена стойност от около 0,7 евроцента.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com