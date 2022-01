Невероятната драма на барабанист номер едно в рока

Нийл Пиърт беше професор по ударни, светът още скърби за него

Изминаха почти две години от кончината на легендарния барабанист на "Ръш" Нийл Пиърт. Той почина в Калифорния на 7 януари 2020 година, след няколкогодишна битка с рака. Без никакво съмнение, това е една от най-големите личности в историята на рокмузиката, а редица специалисти и класации го определят за барабанист номер едно в историята.

Тропа по всичко, каквото намери

Роден в Канада през 1952-а, Нийл Пиърт барабани от малък върху каквото намери - като дете дрънчал с пръчки по детската кошарка на сестра си. В училище пак си имал проблеми - този път, защото барабанял по чина. Учителят му решил да го накаже, като го накарал да остане след часовете и да удря по чина в продължение на час. Нийл приел наказанието щастливо и го прекарал, опитвайки се да докара партиите на своя герой - Кийт Муун от The Who от албума им "Tommy".

Той вдига във висините супергупата "Ръш"

Пиърт не е от основателите на Rush, но групата открива себе си едва след неговото идване. Освен барабанист, Пиърт е и основен текстописец на бандата - текстовете му първоначално са философски, или вдъхновени от фентъзи или научна фантастика. След години признава, че са били просто за забавление. "Тогава не вярвах, че съм в състояние да вложа нещо истинско в една песен", разказвше барабанистът. Казва че през 1981-а с албума "Moving pictures" групата най-накрая го заковала - успяла да опакова големи и комплексни аранжименти в кратки изявления.

Написва пет книги

Казва, че прекарвал много от първите турнета на групата, погребан под купчина книги. По-късно сам написва няколко. През 90-те, когато много от феновете му го считат за най-добрия барабанист в рока, Пиърт изненадващо издава два трибют албума на джаз легендата Бъди Рич и почва да взима уроци от джазмена Фреди Грубер. "Имаш отговорност към себе си да продължаваш да се самоусъвършенстваш", казва Нийл, който винаги си остава скептичен към комерсиалните изпълнители и ги нарича "подмазвачи".

Кошмарът - за пет месеца губи жена си и дъщеря си

През 90-те губи 19-годишната си дъщеря в катастрофа. Пет месеца по-късно дългогодишната му съпруга е диагностицирана с терминален стадий на рак. Тогава Пиърт обявява пред бандата, че се пенсионира и заминава на самотно пътешествие с мотора си из САЩ. Жени се отново през 2000, а година по-късно намира пътя си обратно и към Rush и остава с бандата до края на последните й турне през 2015-а.

Невероятен музикант и търсач на силни усещания

Личността на Нийл Пърт е от тези, които никога не спират да изненадват. Той е от хората, които смело можем да наречем идоли. Можем да му се възхищаваме искрено и с цялото си същество. Освен невероятен музикант и талантлив писател Пърт е запален спортист, истински търсач на екстремни изживявания. От любимите ни. Книгите на канадеца са посветени на спортните му, дълбоко съкровени и емоционални преживявания. Първата творба на Пърт е озаглавена "Маскираният ездач: Колоездене в Западна Африка" (The Masked Rider: Cycling in West Africa). Написана през 1996 г. след дълга едномесечна велосипедна обиколка на Камерун. Пърт се отправя на екстремното си приключение през 1988г. Страниците на книгата разкриват подробности от вълнуващото пътешествие на барабаниста, придружаван от 4-ма приятели.

Пътешествие на изцелението - 55 000 мили

След трагичната загуба на жена си и дъщеря си, Нийл се отправя на следващото си голямо пътуване, на което посвещава и втората си книга. Призрачен ездач: Пътешествие по пътя на изцелението (Ghost Rider: Travels on the Healing Road). Разказ от първо лице за прекосяването на американските пътища на мотор в търсене на спасение. Път, по който да намери себе си и да продължи живота си.

От страниците на тази книга вокалът на "Godsmack" Съли Ерна черпи вдъхновение да напише една от най-разтърсващите си песни - "Serenity"."Той просто скача на мотора и за 14 седмици минава 55 000 мили. Това ме вдъхнови да създам едно от най-мрачните си и пламенни парчета".

Мотори, барабани, адреналин, свобода. Книга номер 4 разказва за вълнението на сцена, за емоцията, която носи музиката, за неугасващата тръпка, предизвикана от препускането на мотоциклет."Далече, далече". Или "Far and Away: A Prize Every Time". Това е заглавието на последната книга на великия Нийл Пърт. Върху нея той работи 2 години и посвещава страниците й на вълнуващите си пътувания до Северна и Южна Америка.

Няма да се предам и няма да се продам

Зад музиканта Нийл Пиърт, който често бива характеризиран с перфекционизма и изключителната си прецизност, всъщност стои един мъж, който обича високите скорости и държи на ценностите си, независимо от цената. През 2015 барабаниста казва пред списание "Rolling Stone": "Всичко е до това да си собствения си герой. Аз си казах, че никога няма да предам ценностите, които имах на 16 години, никога да не се продам, никога да не се кланям на човека. Компромис е това, което никога не бих могъл да приема."

"Обичам факта, че не само, че текстовете са написани, но защото аз съм ги написал, аз ги познавам. Например, знам къде мога да наблегна на вокалните ритми и акценти. Много е приятно да имам възможността да направя това. Мисля, че много барабанисти са принудени да свирят по-семпло отколкото биха искали, само и само да не рискуват да пречат. Нещо, като сесийните музиканти - очаква се да си невидим. Но в група, трябва да изразяваш себе си."

Самоукият гений, почетен от Джъстин Трюдо

Пътя към славата на самоукия барабанист, обаче, не е никак лесен, което прави личността на "Професора" още по-впечатляваща. Прякорът му идва от академичната му персона или както вокалиста на "Фу Файтърс", Дейв Грол, каза:

"Той беше наречен "Професора" с причина. Всички се учехме от него."

И докато Нийл остава вдъхновение за безброй музиканти, той самият е силно повлиян от Кийт Мун и неговият хаотичен стил на свирене. За разлика от Кийт, обаче, в техниката на Нийл всичко е перфектно и предварително планирано. Точно тези неща правят силно впечатление и на бившия барабанист на "Дрийм Тиътър" Майк Портной. "Това е моят учител", казва Портной, който сам е сред най-големите барабанисти в света.

"Загубихме един национален герой", каза след кончината му и премиерът на Канада Джъстин Трюдо.Имаше ръцете на Господ. Край на историята

Барабанистът на "Фуу Файтърс" Тейлър Хокинс пък написа просто: "Нийл Пиърт имаше ръцете на Господ. Край на историята."

Да, невероятното трио "Ръш" вече никога няма да е в пълния си състав. Съвсем логично, групата прекрати дийността си. Това го обяви и басистът Джеди Лий. Тяхната връзка е изключително силна. Джеди Лий, Алекс Лайфсън и Нийл Пиърт - тримата велики канадци, създали една от най-мащабните рок групи в историята. Единият вече го няма и за съжаление това наистина е краят на историята.