Най-добрите европейски плажове за лятна почивка. Гърция не е начело

Британската туристическа агенция CV Villas, цитирана от сайта Travel and Leisure, подреди най-добрите плажове в Европа на база няколко критерия. На първо място се гледа дали изпълнява препоръките на СЗО за температурен диапазон от 25 до 36 градуса. След това се сравнява температурата на морето, скоростта на вятъра, облачността и UV индексите, за да създаде списък с крайбрежни места с най-добри средногодишни условия.

Оказва се, че на база тези преди всичко метеорологични критерии не Гърция е лидер в европейското подреждане. На първо място е плажът в италианския крайбрежен град Сперлонга. Той се намира на два часа и половина от Рим и мнозина го определят като истинско скрито съкровище. Там живеят по-малко от 4000 души и ни дава възможност за спокойна и уединена морска почивка.

Бреговата линия на Сперлонга е сертифицирана със Син флаг, което е гаранция за качеството на водата и за устойчивите практики на управление. Но просто да си лежим на плажа далеч не е единственото, което можем да правим тук. Градът е богат на римски артефакти, има прекрасна пешеходна пътека, археологически музей и красив център с много заведения. И, разбира се, времето тук е гостоприемно през голяма част от годината.

На второ място в класацията е още един италиански пристанищен град - Чефалу на остров Сицилия. Той е с население малко над 13 хиляди души и е разположен на бреговете на Тиренско море. Привлича туристите както с прекрасните гледки и природа, част от която е и голямото варивиково образувание La Rocca, така и с архитектурата на своята катедрала и стария град. Разбира се, не можем да пропуснем и местната кухня, сърцето на която логично са рибата и морските дарове.

На трето място в класацията е испанският град Коста Адехе на остров Тенерифе, четвърти е Вилфранш сюр Мер на Френската ривиера, пети - малкият град Елунда на гръцкия остров Крит, шести е хърватският Макарска, център е едноименната ривиера, следван от Барселона, пристанищния град Гайос на гръцкия остров Паксос. В края са Ханя на остров Крит и още един гръцкия представител - Пилос.

От туристическата агенция обясняват и че все повече туристи предпочитат да се настаняват не в големи хотелски комплекси, а във вили, разположени н аплажа, което им дава възможност да вземат максималното от морската си почивка, пише lifestyle.bg. Именно затова и се насочват повече към по-спокойни крайбрежни градове с топли води - точно като тези в класацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com