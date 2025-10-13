Наше златно момиче стана най-гледаното в света!

Изключителен успех за България! Изпълнението на Арина Шило в шоуто „България търси талант" се превърна в най-гледаното видео от всички издания на формата „Търси талант" по света.

Пантомимата ѝ, публикувана в глобалната страница на предаването в Instagram, вече е събрала над 2,3 милиона гледания.

С впечатляващия рекорд се похвали водещият Александър Кадиев, който не скри гордостта си:

„Невероятно, но факт — изпълнение от нашето „България търси талант" стана най-гледаното видео на глобалната платформа „Got Talent"! Доказателство, че талантът няма граници, език и националност. Поздравления за целия екип и за телевизията — това е истински рекорд!"

Публиката и феновете на предаването у нас и по света не спират да споделят клипа на Арина, а мнозина я наричат „златното момиче на българския талант".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com