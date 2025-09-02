Много магнитни бури през септември! На кои дати ни удрят

Както бе прогнозирано, на 1 септември, коронална масова вълна удари магнитното поле на Земята.

Ударът бе рязък и силен, със слънчеви ветрове по-бързи от 600 км/с (1,3 милиона мили в час) – а резултатът от това е силна геомагнитна буря, чието въздействие е от категория G3.

„G“ е обозначение за геомагнитна буря, а числото след него, вариращо 1 от 5, показва силата на явлението.

Септември се очертава като един от най-активните за последните няколко години по отношение на магнитните бури. Земята е в пиковата фаза на 25-ия слънчев цикъл, което означава по-чести и по-силни смущения в магнитното поле.

Очакват се пет основни периода на засилена активност:

3 и 7 септември - G2-G3, по-близо до умерена/средна

- G2-G3, по-близо до умерена/средна 14 и 17 септември - възможно високо ниво

- възможно високо ниво 26 септември – умерени до силни бури

– умерени до силни бури 29-30 – възможни активни дни

