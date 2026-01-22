ММА звезда събира боклука на София

Африкански шампион по ММА е сред хората, които събират отпадъци в столицата. Луи Амджи, носител на титлата на Камерун и двукратен шампион на Африка, вече три месеца работи в общинското предприятие за третиране на отпадъци в София.

Професионалният боец пристига от Африка и намира работа чрез трудовата борса. Днес той е част от екипите, които почистват в различни софийски райони.

„Събирането на боклуците е тежка, физическа работа. Нужна е сила, за да можеш да се справиш", споделя Амджи пред Нова тв.

Луи не е сам. Заедно с него работи и Никема Амиду от Кот д'Ивоар, също на 43 години. Преди да дойде в България, Амиду е бил шофьор на камион.

„Харесва ми тук работата. Дойдох в България с ясната цел да продължа да работя", казва той и добавя, че местни жители често ги поздравяват за усилията им.

Двамата започват работа в разгара на софийската криза с боклука, но това не ги отказва. „Не знам какво бих направил за кризата, освен да си върша работата – да събирам боклука", казва Амиду.

