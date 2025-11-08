Меган направи това, което и Хари не очакваше

44-годишната Меган Маркъл направи това, което и съпругът й принц Хари не очакваше - реши да се заврне към актьорската си кариера за първи път след сватбата си.

След осемгодишна пауза, актрисата ще се появи в новия сериал на Amazon MGM „Queer as Folk“. Сред колегите на Меган в проекта са Бри Ларсън и Лили Колинс. Херцогинята ще играе себе си в сериала. Тя вече е заснела епизод и „изглеждаше много спокойна и щастлива“ на снимачната площадка, според People .

Според източник, близък до семейството на принц Хари, Меган „пробва почвата“ и се е съгласила на малка роля. Тя иска да реши дали се чувства комфортно на снимачната площадка в съвсем различна роля. „Това е голям момент за Меган. Той бележи завръщане към нещо, което много обича. Тя е имала много предложения, но това ѝ се стори подходящо“, каза вътрешен човек пред The ​​Sun.

Припомняме, че последната (и най-известна) роля на Меган Маркъл беше в сериала „Suits“. Тя напусна шоуто и официално се оттегли от актьорството месец преди сватбата си с принц Хари през 2018 г. По това време двойката живееше във Великобритания, където скоро се роди синът им Арчи. През 2020 г. двойката реши да се оттегли от кралските си задължения и се премести в родината на Меган, Калифорния.

През 2021 г. двойката посрещна дъщеря си Лилибет. В САЩ блудните херцози водят натоварен социален живот. Те дадоха интервюта, споделяйки подробности от живота в британското кралско семейство, и участваха в документална драма, което сериозно обтегна отношенията им със семейството на 41-годишния Хари. Двойката подписа и договор за 100 милиона долара с Netflix, където Меган стартира често критикуваното си кулинарно шоу . Слуховете носят, че принцът пропуска живота във Великобритания и възнамерява да се помири със семейството си, въпреки че съпругата му е против .

