Майката на Натали смрази зетя си! Заканата

Майката на Натали Трифонова – Ванина, не крие отвращението и презрението си към този, който по стечение на обстоятелствата се води баща на първородното й внуче. Припомняме, че синоптичката роди момченце от мотошампиона Мартин Чой и го нарече Арън, за да може името му да си пасва с фамилията.

Натали никога не е крила, че за нея любовта и семейството са всичко и никога нямаше да роди от мъж, на когото няма доверие и когото не обича. Именно това вбесява близките й – фактът, че Чой е правил мили очи на Трифонова до последно и я е карал да вярва в бъдещето им, а след раждането на Арън абдикира тотално.

Съвсем сама, разбира се, с помощта на майка си и баба си, Натали се грижи за Арън вече четири месеца като преди дни му организираха и малко тържество. Разбира се, и този път от бащата ни вест, ни кост – Мартин Чой не обелва и дума за сина си, за разлика от обичта, която показва към щерка си... и отказва всякакъв коментар за детето. Дори в профила си не е загатнал, че има бебе, камо ли да се радва на това...

Сещате се, че майката на Натали е повече от бясна и не го крие. Пред близки и познати Ванина най-отговорно заявявала, че й се гади от този „мизерник“ и не искала да чува за него.

„А ми се е мернал пред очите, а съм го зашлевила. Ама така, че главата му ще отнеса“, пени се „тъщата“ на Чой и с абсолютно право.

