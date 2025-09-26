Лили Иванова полудя по волейбола!

Легендарната звезда на родната естрада Лили Иванова прелива от щастие след волейболната ни победа срещу САЩ с 3:2 на световно първенство във Филипините!

Кралицата на естрадата явно е страстна фенка на отбора и не изпуска мачовете пред телевизионния екран. Легендата споделя кадър на "българските лъвове" в инстаграм профила си, с което показва своето възхищение пред младите ни надежди.

"Поздравления за победата на българския национален отбор по волейбол за мъже и класирането им на полуфинала на световното първенство! Вие сте нашите шампиони! Здраве, щастие и много, много, много успехи!", написа Лили.

Иванова, подобно на всички българи, трепетно очаква полуфинала с Чехия, където ще стиска палци отново да докажем таланта си!

