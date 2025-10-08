Коренна промяна за Меги Димчева

Дългогодишната телевизионна водеща и журналистка Меги Димчева посвещава времето си на проект, който вдъхновява и лекува - спектакъл-терапията „Чудесата в нас".

"Вече има много осъзнати хора, които си задават въпросите: Кой съм аз? Защо съм тук? Как да бъда по-щастлив? Аз открих, че отговорите не са навън, а вътре в нас. Стига да имаме смелостта да ги потърсим", споделя Меги в интервю за „Жените на България".

По думите ѝ, истинската промяна започва, когато човек се обърне към себе си: "Можем да четем книги, да се храним здравословно, да посещаваме семинари - но ако не работим с емоциите си, няма да постигнем резултат."

Меги вярва, че медитацията е пътят към вътрешния мир. Не като безмълвие, а като осъзнато присъствие: "Медитацията е връзка със себе си. Дори когато готвиш, плетеш или четеш - ако си тук и сега, това е медитация. Настоящият момент е тайната на най-щастливия живот."

В личен план водещата нарича най-голямото чудо в живота си раждането на сина ѝ - случило се въпреки лекарски предубеждения и тежки моменти. „Вярвам, че всяко предизвикателство идва, за да ни научи на нещо. Днес вече се изправям по-лесно след трудностите, защото знам - зад всяка болка има смисъл."

Меги говори и за баланса между мъжката и женската енергия, които всеки носи в себе си: "В мен доминира женската енергия - свързвам се с жени, които вибрират на моята честота. Жената е чувствителна, нежна, деликатна. Контролът е част от мъжката енергия - а аз вече се уча да се доверявам, не да контролирам."

Според нея светът навлиза в епоха на пробуждане, в която женската енергия започва да лекува старите рани на човечеството: "Хиляди години доминира мъжката сила - затова и светът е пълен с войни и разрушение. Сега настъпва време на мекота, интуиция и любов. Жените правят света по-добър."

"Искам да се свързвам с хора, които обичат - себе си, другите, живота. Харесва ми да помагам, да вдъхновявам, да променям. Аз съм грижовен човек - такава съм и така искам да остана", завършва Меги Димчева - жена, която вярва, че чудесата не се чакат... те се създават.

