Коренна промяна за Меги Димчева
Дългогодишната телевизионна водеща и журналистка посвещава времето си на проект, който вдъхновява и лекува
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Дългогодишната телевизионна водеща и журналистка посвещава времето си на проект, който вдъхновява и лекува
Те бяха заедно на екран близо 20 години
Какво следва за бившата водеща
Всички текстове от новото преживяване са написани от нея
Голяма промяна за Меги Димчева
Водещата на "Търси се" Меги Димчева роди момченце. Това съобщиха от предаването на бТВ "Преди обед". Бебето се е появило на бял свят тази сутрин. То...