Комунистка взриви народа с предложение за секс!

Мъжете в Сърбия да имат право на повече от една жена, за да се раждат деца и да се спре демографската катастрофа в страната.

Предложението за полигамия в западната ни съседка направи най-красивата дама в историята на сръбската политика Ана Грозданович. 30-годишната сексапилна блондинка е заклет социалист по убеждение и юрист по образование.

"Сръбският народ измира стремглаво. Това показват всички статистически данни. Затова ние, жените, не трябва да бъдем егоисти. Представителките на нежния пол, които не ползват партньорите си интензивно и по предназначение, не трябва да имат скрупули да ги предоставят и на други дами", обяснява визията си за преодоляване на кризата с раждаемостта русото изкушение на политическата сцена в Белград.

Тя самата е готова да бъде част от новата стратегия на Сърбия за рязко вдигане на броя на новородени бебета.

"Призовавам всички бъдещи майки да си набележат партньор за създаване по естествен път на потомство. Ако той е женен или живее на семейни начала с друга жена, която не го "консумира" достатъчно, да го пуснат да свърши патриотичните си задължения и да не бъдат ревниви", разкрива още от главните насоки на плана си ослепително красивата Ана.

"Това е война с времето и не трябва да я загубим. Всички трябва да направим саможертва. Освобождаването на примката мъжете да имат интимни отношения само със законната си съпруга трябва да бъде премахната.

Раждаемостта трябва да бъде вдигната веднага, и то рязко", казва Грозданович. Тя е член на Изпълнителното бюро на Социалистическата партия на Сърбия с лидер Ивица Дачич и е сред най-изявените лица на левицата в Белград.

