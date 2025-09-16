Карамазов реши съдбата на Бачорски в "Traitors: Игра на предатели"

На специална церемония водещият Владо Карамазов определи тримата „предатели“, които ще внасят смут сред групата и ще „убиват“ праведни в следващите месеци в новото риалити на bTV „Traitors: Игра на предатели“.

Това са бизнесменът Даниел Бачорски, "Акваменът" на "Игри на волята" Георги Янев и любимата на цяла България актриса Невена Бозукова - Неве.

Още преди Церемонията Бачорски сподели, че се надява да е „предател“: „Ако аз съм „предател“, с такива рибоци в групата – не с въдица, а с патерица ще ги ловя, без кука“.

"Леко изтръпнах като усетих ръката на Владо на дясното ми рамо. Пулсът ми беше изключително висок, но направих всичко възможно да не си проличи", сподели Георги веднага след Церемонията по определянето на предателите.

Първият, който заподозря, че Бачорски е „предател“, се оказа Антон Стефанов. Веднага след махането на черната превръзка от очите непосредствено след церемонията, журналистът отбеляза, че лицето на бизнесмена е необичайно червено. Бачорски, от своя страна, избра да не променя поведението си, твърдейки пред останалите, че е „праведен“. От друга страна, „праведната“ Мая веднага предложи на Бачорски да обединят усилия, без дори да подозира, че неговата цел от тук нататък е да я „елиминира“ или евентуално да я присъедини към „предателите“ на по-късен етап. Към тяхната коалиция се присъединиха още Анна-Мария от „Ергенът“ и рапърът Венци Венц.

