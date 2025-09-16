Изненада! Ето колко харчи Мара Отварачката

Наша одумвана фолк изпълнителка направи интересно признание.

Мария, която освен с песните си, се слави и със своя усет към модата, както и с луксозния си начин на живот, проговори за месечните си харчове.

Запитана в Елизабетско подкаст с колко пари живее на месец, певицата обясни за какво преди всичко прави своите големи разходи.

„Чисто като жена аз си имам една такава максима, нещо което ме отличава от другите дами и е известно в нашите среди – това е модата. Обичам хубавите дрехи, имам си личен стил, който е изграден във времето и т.н. Това е нещо, за което – да, харча си. Но, примерно, аз много пъти съм казвала, че обичам да си взема едно хубаво нещо, отколкото 10 нехубави неща. Иначе, като жена, не съм много харчлива“ – сподели изпълнителката.

Припомняме, че Мария сключи граждански брак с новия си съпруг Теодор на 18 юли тази година, а месец по-късно облече и прекрасна булчинска рокля за изтънчена сватбена церемония в Гърция, на която присъстваха роднини, близки и приятели на младоженците.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com