Идиотизъм! Кмет забрани празнуването на Хелоуин

Кметът на община Елин Пелин Ивайло Симеонов забрани за втора поредна година със заповед празнуването на Хелоуин в детските градини, училищата и читалищата в града.

"В този празник няма нищо християнско, а будителите, тези хора, заради които сме това, което сме, остават на заден план", коментира Симеонов.

Той обяснява решението си с това, че празникът, който е по-популярен в САЩ и Западна Европа, засенчва българския Ден на будителите. Кметът се възмути, че миналата година децата дори не знаели защо почиват на 1 ноември и мислели, че е заради Хелоуин, а не заради Деня на будителите.

Градоначалникът на Елин Пелин се прояви като бранител на българщината и православието по-рано тази година, когато отказа да издаде документи и да настани сирийско семейство с получен хуманитарен бежански статут.

