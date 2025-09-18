Хороскоп: Телецът се отдава на забавления, запознанство за девите

Овен

Нещо ново се задава на хоризонта. Настоящите ви приоритети могат да се променят за миг. Важно е да бъдете уверени в желанията и целите си. Мислете творчески и позитивно, любов и срещи с приятели ще ви зареждат! Не се борете с чувствата, отдайте им се!

Телец

Времето е идеално за установяване на лични позиции и интереси. Не са изключени обаче недоразумения в любовта. Семейните да се опитат да хармонизират отношенията с партньорите си! Намерете време за забавления! Добре е да носите лунен камък –успокоява емоциите.

Близнаци

Добре е да поработите върху собствените си усещания и страхове. Не е зле да посетите хипнотерапевт и да се подложите на хипнотична регресия. Ако сте се разделили с ваш близък и чувствате вина, може под хипноза да се „върнете“ в миналото и да си простите.

Рак

През този ден не си позволявайте да сте пасивни, мнителни и коварни! Време е за решителни действия. Желателно е интензивно физическо натоварване. Освободете се от негативните емоции и бъдете внимателни към своите реакции при контактите си с хората!

Лъв

Използвайте времето рационално! Останете верни на себе си и не си създавайте излишни драми! В този ден е добре да сте по-пестелив! Не е желателно да купувате техника или да инвестирате средства в имоти.

Дева

Ако търсите логично обяснение на нещата, които ви се случват в този ден, може съвсем да се объркате. Доверете се на интуицията си! Може да се запознаете с някого и така да си паснете, че още на същия ден да паднат дрехи и задръжки.

Везни

Заемете се с дела или ангажименти, които сте отложили или пренебрегнали в миналото! Бъдете последователни, но търсете партньорство! Възможни са здравословни проблеми. Обърнете внимание на тила и ушите! Носете светлосини тоалети, спомагат за развитие на интуицията!

Скорпион

Отдайте се на любими за вас неща без чувство за вина! Любовта и партньорството, приятелствата ще са много важни през този ден. Погрижете се за здравето си! В този ден билките ще имат вълшебна сила за вас. Дава ви се и шанс да се откажете от вредните навици.

Стрелец

Обърнете внимание на важните за вас неща, както в деловата, така и в личната си сфера! Не пренебрегвайте малките спънки и постижения! Можете да свършите нещо важно, ако се доверите на друг човек. Ако някой се нуждае от помощта ви, не жалете сили и средства!

Козирог

Ще намерите вярно решение на въпрос, който отдавна ви тормози. Общуването с приятели ще ви се отрази добре. Може да постигнете нещо голямо, като приложите своите знания и умения. Възможни са нестандартни решения. Добре ще ви се отрази, ако потичате в парка.

Водолей

Планирайте внимателно своите действия и не се притеснявайте за чуждите грижи! Разговорите с приятели и хора, които ви обичат, разбират и ви вярват, ще вдигнат самочувствието ви и ще подобрят настроението ви. Може да спортувате, но внимавайте да не се контузите!

Риби

Емоцията може да вземе връх над разумната интуиция. Добре е да се наложи самоконтрол и да се овладяват прибързани реакции. Емоционални сте и това може да попречи на разбирателството. Внимавайте с партньора, защото ревността може да разруши връзката ви!

