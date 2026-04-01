Холивудска дива побърка всичко живо на плажа

Холивудската актриса Чарлийз Терон си взе кратка почивка от натоварената си програма и прекара няколко дни с дъщерите си Джаксън и Огъст на бял пясъчен плаж в Хавай. 50-годишната актриса беше заснета да се наслаждава на океана, облечена в жълт бански от две части, състоящ се от топ без презрамки, събран отпред, и прилепнали бикини.

След като се потопи в океана, бившата приятелка на Шон Пен облече черна мини рокля, за да покрие тялото си, докато седеше на шезлонг с децата си.

Терон поддържа физическата си форма чрез постоянна, приятна рутина, фокусирайки се върху пилатес, силова йога, спининг класове и дейности на открито като тенис, обикновено тренирайки 3-4 пъти седмично, според Vogue. Тя набляга на намирането на упражнения, които обича, за да избегне усещането за досадно задължение. За екшън ролите си тя включва интензивни бойни изкуства и в 40-те си години отбелязва нарастващото предизвикателство при управлението на теглото.

Терон има две дъщери, Джаксън и Огъст. По-голямата ѝ дъщеря Джаксън е осиновена през 2012 г. и се смята, че е на около 14 години. Въпреки че биологично е родена момче, от малка се възприема като момиче, затова и майка ѝ я представя като своя дъщеря. По-малкото ѝ дете Огъст е осиновено през 2015 г. и се смята, че е на 11 години.

Терон често показва снимки на двете си деца в социалните медии като Instagram. Тя често говори за предизвикателствата, които идват с това да си самотна майка на две малки деца.

