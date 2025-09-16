Голяма радост за ергенът Алек

Алек Младенов от "Ергенът" сезон 3 съобщи радостна новина.

Бизнесменът разкри, че той и половинката му Царина са станали родители на момиченце преди три месеца. Двойката гостува в подкаста "На Среща".

През смях Царина сподели, че изненадващо и за нея е станала част от клишетата, свързани с майчинството - да е хормонална, да стане зла, че има дни, в които да мрази Алек. "Научил съм се кога да мълча", сподели през смях и щастливият татко.

За Царина Алек казва, че тя е палитрата от всичко, което той е искал да срещне в живота си и "то в дамски вариант". "Личностните й качества са безброй. Усмивката й, смеха й, малките дразнения, които си подаваме. За мен тя е истинска жена, партньор, друга, дама, момиченце и любовница. Най-щастливият мъж съм на света благодарение на нея", заяви Младенов.

Царина на свой ред също не спести комплиментите си за него.

Тя побърза и да уточни, че Алек вече не е ерген, а тя не е Маги, както често са мислили за нея хората след края на риалити шоуто. "Това е моето другарче. Той е това, което никога не съм мислила, че ще срещна. Това е моята любов, надявам се, че и на 150 години да сме все така шашави", заяви Царина.

Двамата споделиха, че са се запознали на автомобилно изложение в Созопол и в момента, в който Алек я погледнал, усетил, че не се е чувствал до момента. Въпреки последвалия разговор, който впоследствие провеждат, те не се виждат в следващите две години. До момента, в който не се засичат в столично заведение и няколко месеца по-късно той й пише в Месинджър да се видят. Това се случва малко преди влизането му в "Ергенът", като отношенията им се развиват чак след излизането му.

